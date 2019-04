Accidents de la route : 19 morts et 26 blessés en 48 heures

Dix-neuf personnes ont trouvé la mort et 26 autres ont été blessées dans 17 accidents de la circulation ces dernières 48 heures au niveau national, selon un bilan publié hier par la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la willaya de Bouira avec 4 morts et 7 blessés dans deux accidents. A Mascara, les éléments de la Protection civile sont intervenus pour évacuer vers l’hôpital d’El Mohammadia, 2 personnes sont décédées suite à l'inhalation de monoxyde de carbone émanant du chauffage d’une habitation dans la commune d'El Ghomri.

A Tipaza, des plongeurs de la Protection civile sont intervenus suite à l’échouage d'une barque de pêche avec 5 marins pêcheurs à bord, au large de Messelmoune. Trois pêcheurs ont été sauvés, alors que le corps du quatrième pêcheur, âgé de 26 ans, a été repêché. L'opération de recherche du cinquième pêcheur, porté disparu, est en cours. D'importants moyens ont été mobilisés pour le retrouver.