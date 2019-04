Festival de l’OCI : Le SG du MAE à Abu Dhabi

Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Noureddine Ayadi, prend part au deuxième festival de l’Organisation de la Coopération islamique (OCI), qui se déroule du 24 au 27 avril à Abu Dhabi (Émirats arabes unis). Tenue sous le thème «Une nation unifiée à travers la coopération, la justice et la tolérance», cette rencontre vise «la consolidation de la culture musulmane et son héritage civilisationnel, ainsi que les efforts consentis par l'OCI pour la promotion des valeurs de la tolérance et du vivre ensemble». M. Ayadi a saisi cette occasion, pour rappeler «les efforts déployés par l'Algérie pour la promotion du vivre ensemble en paix, aussi bien au niveau national que dans les fora internationaux, où l'initiative algérienne a été adoptée à l'unanimité par une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, proclamant le 16 mai comme Journée internationale du vivre ensemble en paix». En marge de cette cérémonie officielle à laquelle a pris part le Secrétaire général de l'OCI, Youssef Al Othaimeen, et plusieurs éminentes personnalités, M. Ayadi a eu un entretien avec Cheikh Nahyane Ben Moubarek Al Nahyan, ministre émirati de la Tolérance. Plusieurs séminaires, expositions, ateliers et spectacles folkloriques ont été organisés, à l'occasion de ce festival. Des prix honorifiques ont été attribués à certaines personnalités, pour leurs contributions distinguées dans la sauvegarde du patrimoine musulman dans le monde.