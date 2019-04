Oran et Mascara : Deux éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés

Des détachements de l’Armée nationale populaire ont arrêté, le 24 avril 2019 à Oran et à Mascara (2e Région militaire), deux éléments de soutien aux groupes terroristes, tandis qu’un autre détachement a découvert et détruit, à Tizi Ouzou (1re RM), trois casemates. Par ailleurs, un détachement de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté, à Saïda (2e RM) et à Laghouat (4e RM), deux individus et saisi deux fusils de chasse et un fusil à pompe, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, à Aïn Témouchent (2e RM), quatre narcotrafiquants en possession de 4,4kilos de kif traité. D’autre part, des détachements de l’ANP ont arrêté, à Djanet (4e RM) et Tamanrasset (6e RM), 62 orpailleurs et saisi divers matériels, alors que treize immigrants clandestins ont été interceptés à Illizi et à Bordj Badji Mokhtar.