Béchar : Des citoyens arnaqués s’en remettent à la justice

Une affaire aussi ancienne et similaire que bien d’autres, puisque les faits remontent déjà à cinq années, lorsque des citoyens, dont la plupart ne sont que de simples fonctionnaires et retraités de la wilaya de Béchar, se sont fait escroqués par un faux concessionnaire « Renault » ( il utilisait frauduleusement le logo de cette marque de véhicules ) et espèrent voir très bientôt, au moment où la machine judiciaire s’est mise en branle, les verdicts du Tribunal et de la Cour d’El Bayadh exécutés. Ayant déposé d’importantes sommes d’argent auprès de cet escroc, dans l’espoir d’acquérir un véhicule, ces victimes attendent encore aujourd’hui que justice leur soit rendue. Pourtant, cinq années se seront bientôt écoulées et bon nombre d’entre eux pense ne plus revoir la couleur de leur argent, mais ils s’en remettent quand même à la justice ; une situation assez pénible lorsqu’en dépit de la condamnation à dix années de prison ferme et restitution des sommes subtilisées, avec dommage et intérêt, ce faux concessionnaire reste libre de ses gestes et de ses actes, entre Béchar (sa ville natale) et

El Bayadh (son lieu de résidence). En effet S.A, âgé d’une quarantaine d’années, est parvenu à escroquer d’honnêtes citoyens, qui ont engagé, en vain une procédure d’exécution de leurs jugements par le biais d’un huissier de justice, alors que l’ont apprend également que cet escroc a aussi à son actif bien d’autres affaires similaires, et dont les malheureuses victimes sont issues des wilayas de Béchar, Adrar, Nâama et de sa ville El Bayadh. Aujourd’hui, toutes ces personnes souhaiteraient que la justice mette fin à leur calvaire et qu’elles puissent récupérer leurs biens, fruits pour la plupart, de plusieurs années de travail voir même de privation.

Ramdane Bezza