Béchar : 3 narcotrafiquants arrêtés

Trois narcotrafiquants ont été arrêtés, mardi, par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), en coordination avec les services de la Sûreté nationale, qui a également saisi 52 kg de kif traité, indique le ministère de la Défense nationale (MDN), dans un communiqué. «Dans le cadre de la lutte contre le criminalité organisée et la sécurisation des frontières, un détachement de l’Armée nationale populaire a arrêté, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, près de Béni Ouenif, wilaya de Béchar (3e Région militaire), 3 narcotrafiquants à bord d’un véhicule touristique chargé de 52 kilogrammes de kif traité», précise la même source.

Par ailleurs, des détachements de l’ANP «ont intercepté, lors d’opérations distinctes menées à Tamanrasset (6e RM), 8 orpailleurs et saisi 12 groupes électrogènes, 11 marteaux-piqueurs, un détecteur de métaux, ainsi qu’un véhicule tout-terrain et un téléphone satellitaire», alors qu’un autre détachement de l’ANP «a saisi 2.430 unités de tabac à Biskra (4e RM)», ajoute le communiqué.