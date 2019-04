Oran : 2 éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés

Deux éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés, lundi dernier à Oran, par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’Armée nationale populaire a arrêté, à Oran (2e Région militaire), deux (2) éléments de soutien aux groupes terroristes», précise la même source. En outre, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’ANP, en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale, «a appréhendé à Tamanrasset (6e RM), 21 orpailleurs et saisi 2 véhicules, 3 groupes électrogènes et 3 marteaux-piqueurs», tandis que d’autres détachements combinés de l’Armée nationale populaire» ont arrêté à In-Guezzam (6e RM), 22 contrebandiers et saisi 2 véhicules tout-terrain, 1.322 unités de produits pharmaceutiques et divers objets».

Dans le même contexte, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont arrêté, à Tébessa (5e RM), 1 narcotrafiquant en possession de 5,3 kilogrammes de kif traité, 400 comprimés psychotropes, ainsi que 520 cartouches et 38 kilogrammes de produits servant dans la confection de cartouches».

Par ailleurs, «11 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tamanrasset et Tlemcen», rapporte également le communiqué.