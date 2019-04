Tébessa : Des dégâts matériels causés par la violence des vents

Des violentes rafales de vents ont balayé différentes régions de la wilaya de Tébessa tout au long de la journée de lundi dernier et causé des dégâts matériels, a indiqué hier un communiqué de la direction locale de la Protection civile. Les rafales de vents violents n’ont heureusement pas causé de dommages corporels, est-il signalé à l’issue des interventions menées par les éléments de la PC de Tébessa qui relève que plusieurs voitures ont été endommagées par la chute de troncs d'arbres dans les quartiers de la route d'Annaba, Zaouia et Bab Zayatine.

La même source a souligné également que des toits des plusieurs vieilles maisons ont été détériorés au chef-lieu de wilaya et ses alentours et des pylônes d’électricité se sont effondrés dans plusieurs quartiers de Tébessa, à la cité de Zaouia, à proximité de l’école primaire Zaraï Tahar ainsi que dans les communes de Morsot et El-Kouif. Les différentes équipes d'intervention de la protection civile sont intervenues pour porter aide et assistance aux citoyens dont les toits de maisons se sont effondrés et ont transféré des blessés vers les urgences médicales de l’hôpital, Dr. Boutarfa Youcef, a-t-on noté, soulignant que les victimes avaient des blessures «légères».