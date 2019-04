Sétif : 2.336 interventions de la protection civile

En publiant le bilan des activités de mars 2019, les unités de la direction de la Protection civile de la wilaya de Sétif, ont comptabilise 2.336 interventions dont plus de 50 % pour secourir des personnes. Une activité intense qui est marquée, sur un autre front, par 134 accidents de la route ayant engendré 4 décès et 184 blessés soit un bilan en hausse par rapport à la même période de l’année précédente à l’issue de laquelle ces mêmes services avaient enregistré 11 accidents qui avaient causé la mort de 3 personnes et fait 132 blessés sur les routes de cette wilaya. Par ailleurs, 6 accidents dus à des intoxications au monoxyde de carbone, dont 3 mortels ont été relevés durant ce même mois, ayant nécessité l’intervention des unités de la Protection civile pour dégager le corps de 5 victimes, trois hommes et deux femmes et porter secours à 18 autres personnes, sauvées in extremis de la mort. Agissant sur tous les fronts, souvent sans répit et dans des fois aussi dans des conditions laborieuses, les éléments des 18 unités fonctionnelles aujourd’hui à travers la wilaya, ont été également sollicités durant le mois de mars dernier pour secourir une femme tombée dans un puits et la mort d’un enfant dans des circonstances identiques. Une fillette âgée de 5 ans a été emportée malheureusement par les eaux du côté de Beni Oussine, indique le capitaine Ahmed Lamamra, responsable de la cellule de communication à la direction de wilaya de la Protection civile. Autant d’accidents mortels auxquels il faudrait malheureusement ajouter, le décès d’un travailleur après une chute du 6e étage dans le vide réservé à l’ascenseur d’un immeuble en voie de réalisation. 32 incendies dont 25 en milieu urbain ont également nécessité l’intervention des pompiers cela, en plus de 865 bottes de foin ravagées par le feu.

F. Zoghbi