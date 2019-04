Blocage de l’APC d’Aïn Berda à Annaba : Le SG assure la continuité des activités

Le secrétaire général de la commune d’Aïn Berda d’Annaba a été chargé par le wali d'assurer la continuité des activités dans cette collectivité locale comme mesure temporaire visant à pérenniser l’activité au sein de cette institution, ont rapporté dimanche les services de la wilaya.

Ces mêmes services ont précisé que cette procédure a été prise conformément à l’article 100 du code communal, pour contourner la situation de blocage que connaît la commune d’Aïn Berda, en raison d’un différend opposant des élus de l’Assemblée populaire communale de cette collectivité locale qui réclament la démission du président de l’APC, alors que ce dernier s’y refuse. La même source a également rappelé que le wali est intervenu à plusieurs reprises, pour rapprocher les points de vue, mais «sans parvenir à une solution définitive». La même source a ajouté que le blocage de cette commune depuis des mois s'est compliqué, ces derniers jours, suite aux perturbations relevées au niveau de ses services, en particulier ceux de l’état civil. Le secrétaire général de la commune, Yassine Drissi, a ainsi été chargé de garantir la continuité des activités au sein de la commune d’Aïn Berda et de se pencher sur les préoccupations des citoyens, en garantissant notamment la distribution des aides de solidarité pour le mois de Ramadhan et la durabilité des services de transport et la restauration scolaires, en attendant que les élus trouvent une issue à leur litige afin que cette collectivité retrouve une activité ordinaire, a-t-on indiqué.