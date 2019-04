Tamanrasset et In Guezzam : 26 orpailleurs arrêtés

Des détachements de l’Armée nationale populaire ont intercepté, dimanche à Tamanrasset et à In Guezzam, 26 orpailleurs, et saisi un véhicule tout-terrain, cinq groupes électrogènes, cinq marteaux-piqueurs et 1.000 litres de carburant, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. «Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l’Armée nationale populaire ont intercepté, à Tamanrasset et In Guezzam/6e RM, 26 orpailleurs et saisi un véhicule tout-terrain, 5 groupes électrogènes, 5 marteaux-piqueurs et 1.000 litres de carburant», note la même source. Par ailleurs, un détachement de l’ANP, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, a saisi, à Béchar/3e RM, «21,4 kilogrammes de kif traité», tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à Tébessa/5e RM, «deux (02) narcotrafiquants en leur possession 2.476 comprimés psychotropes».

Dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine, des détachements de l’ANP ont appréhendé, à Tamanrasset, «50 immigrants clandestins de différentes nationalités».