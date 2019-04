MDN : 7 narcotrafiquants arrêtés

Un détachement de l’ANP, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale (GN), ont arrêté, samedi à Sétif, 3 narcotrafiquants en possession de 114,879 kilogrammes de kif traité, tandis que des Garde-frontières ont saisi, à Tlemcen (2e RM), une autre quantité de la même substance s’élevant à 155 kilogrammes», indique le MDN dans un communiqué. La GN a appréhendé, à Chlef (1re RM) et Skikda (5e RM), 4 narcotrafiquants et saisi 10,2 kg de kif traité et 2 armes à feu.