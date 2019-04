Accidents de la route : 51 morts et 202 blessés en une semaine

En une semaine seulement, plus d’une cinquantaine de personnes ont péri sur les routes.

En effet, selon le dernier bilan de la Gendarmerie nationale cinquante et une personnes ont trouvé la mort et deux cent deux autres ont été blessées dans 124 accidents de la circulation, survenus à travers le territoire national, durant la période allant du 9 au 15 avril, a indiqué le commandement de la Gendarmerie nationale (GN), samedi dernier, dans un communiqué. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya d'Alger avec 14 accidents, suivie de Bouira (7 accidents), Boumerdès, Djelfa et Médéa (5 accidents).

Ces données démontrent une hausse du nombre des décès (+11 morts), une baisse du nombre de blessés (-39 personnes), et celui des accidents de la route (-14).

Quant aux facteurs à l'origine de ces accidents, le bilan a rappelé que la principale cause demeure le facteur humain : 88,71% étant une faute du conducteur et 8,06% celle des piétons, puis viennent les autres facteurs en rapport avec l'état du véhicule, des routes et l'environnement, les excès de vitesse (31,45%), les dépassements dangereux (13,71%), outre la négligence des piétons, la circulation sur la voie gauche, les manœuvres dangereuses et le non-respect des panneaux de signalisation. A cet effet, le commandement de la GN appelle les citoyens, et particulièrement les usagers de la route, à respecter le code de la route en vue d'assurer leur propre protection et celle des autres citoyens, affirmant "l'entière disposition des unités de la GN au niveau national, jour et nuit, à prendre en charge les appels des citoyens en leur assurant aide et orientation".

La GN rappelle le numéro vert 1055 mis à la disposition du citoyen, ainsi que le site internet https:ppgn.mdn.dz pour tout signalement. Elle rappelle également que les conducteurs et les usagers de la route peuvent consulter le site électronique "TARIKI.DZ" et l'application "Tariki" pour s'enquérir de l'état des routes et des nouvelles y afférentes en temps réel, comme les itinéraires probables, la météo, les routes congestionnées et les points noirs.



Collision frontale entre deux véhicules à Adrar



Sur un autre plan, les services de la Gendarmerie nationale indiquent que trois personnes ont trouvé la mort et quatre (4) autres ont été grièvement blessées suite à un accident de la circulation survenu samedi dernier dans la soirée au niveau de la RN 6, dans la commune de Fenoughil, wilaya d’Adrar. Une collision frontale entre une voiture touristique et un véhicule tout-terrain a causé la mort sur place de trois occupants de la voiture touristique, une mère, et ses deux fils, et des blessures à quatre autres passagers du second véhicule, selon la même source. Les corps des victimes ont été transférés vers la morgue de la polyclinique de la commune de Zaouit Kounta, où ont été aussi évacué les blessés. Une enquête a été ouverte par la Gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances exactes du drame.

