Criminalité : 13 personnes interpellées dans plusieurs wilayas

Treize présumés auteurs de différents crimes et délits dans les wilayas de Tlemcen, Tébessa, Batna, Blida, Bouira et Aïn-Defla ont été interpellés ces derniers jours, a annoncé hier la Gendarmerie nationale. A Aïn-Defla, une personne âgée de 48 ans a été interpellée sur l’autoroute Est-Ouest à bord d’un véhicule, en possession de 30,200 kg de kif traité.

A Tlemcen, une personne âgée de 64 ans a été arrêtée, à bord d’un véhicule taxi, en possession de 950 grammes de kif traité, lors d’un service de police de la route exécuté sur la route reliant Maghnia à Tlemcen. A Tébessa, une personne âgée de 24 ans a été arrêtée lors d’une patrouille sur la route reliant Tébessa à Souk-Ahras, pour infraction à la législation de changes. Il a été trouvé en possession de la somme de 41.500 Dinars Tunisiens, avec 24 comprimés de psychotropes et un couteau. Une autre personne âgée de 45 ans a été arrêtée sur les routes nationales 10 et 16 (w. Tébessa), à bord d’un véhicule, pour infraction à la législation de changes. Il était en possession de 570.600 Dinars Tunisiens et 6.999.500 DA. A Batna, une personne âgée de 34 ans a été interpellée, à bord d'un véhicule, en possession de 328 grammes d'or non poinçonné. L'arrestation a été effectuée lors d'un service de police de la route exécuté sur la route reliant Batna à Constantine. Trois autres personnes âgées entre 34 et 39 ans, ont été arrêtées à la commune de Chiffa (Blida), à bord d’un véhicule, en possession de 16,01 grammes de kif traité et 27 comprimés de psychotropes. Leur acolyte a été interpellé suite à une perquisition effectuée dans son domicile par les gendarmes enquêteurs qui ont saisi lors de cette opération 97,44 grammes de kif traité.

Deux personnes ont été également arrêtées dans la commune de Lakhdaria (Bouira), en possession de 97,61 grammes de kif traité.