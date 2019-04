Laghouat : 2 narcotrafiquants arrêtés

2 narcotrafiquants ont été arrêtés mercredi dernier à Laghouat par un détachement combiné de l’Armée nationale populaire (ANP) qui a également saisi 100 kg de kif traité, alors qu'une quantité de 950 g de la même substance, a été saisie par des éléments de la Gendarmerie nationale à Tlemcen, a indiqué jeudi dernier le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. «Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement combiné de l’ANP a arrêté, à Laghouat (4e Région militaire), 2 narcotrafiquants à bord de 2 véhicules touristiques chargés de 100 kilogrammes de kif traité, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi, à Tlemcen (2e RM), une autre quantité de la même substance s’élevant à 950 grammes», précise le ministère.

Dans le même contexte, des détachements de l’ANP «ont appréhendé, lors d’opérations distinctes menées à Djanet (4e RM) et Tamanrasset (6e RM), 61 orpailleurs et saisi 2 camions, 15 groupes électrogènes, 10 marteaux-piqueurs et 4 sacs de mélange de pierres et d’or brut».

Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine, des détachements de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale «ont intercepté 16 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tiaret, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar», rapporte également le communiqué.