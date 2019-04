Algérie - Brésil : Consolider la coopération bilatérale

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Mustapha Kouraba, a reçu, jeudi dernier à Alger, l'ambassadeur du Brésil en Algérie, Flavio Marega, avec lequel il a examiné les voies et moyens de consolidation et de développement de la coopération bilatérale, a indiqué un communiqué du ministère. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la consolidation et du développement de la coopération et du partenariat entre l'Algérie et le Brésil dans le domaine des travaux publics et des transports, ajoute la même source. Les deux parties ont évoqué les éléments fondamentaux de la coopération et du partenariat bilatéraux, les moyens en mesure de les promouvoir, ainsi que nombre de points d'intérêt commun. Se félicitant du niveau des relations de coopération bilatérale qualifiées d'«excellentes», les deux parties ont réaffirmé la poursuite de leurs efforts pour la réalisation des aspirations futures au mieux des intérêts communs.