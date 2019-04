Ministère du Travail : 3 syndicats reçoivent leur récépissé d’enregistrement

Trois syndicats, activant dans les secteurs de l'Éducation, de la Solidarité, du bâtiment, travaux publics et hydraulique (BTPH), ont reçu, hier au siège du ministère du Travail, leur récépissé d'enregistrement. Il s'agit d'un syndicat national autonome des enseignants du moyen, d'un syndicat national autonome des travailleurs du secteur de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, et d'une union nationale du patronat et entrepreneurs du secteur du BTPH, et ce dans le cadre de l'actualisation des dossiers relatifs à la constitution de syndicats de travailleurs et d'employeurs déposés auprès du ministère. Dans une déclaration à la presse, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Tidjani Hassan Haddam, qui a supervisé l'opération de remise des récépissés, a indiqué que ces nouvelles organisations syndicales comptaient parmi les 13 syndicats dont les dossiers sont en cours d'actualisation au niveau du ministère. L'opération s'inscrit «dans le cadre du suivi des décisions issues de la réunion du gouvernement, tenue le 3 avril concernant l'examen des dossiers des demandes d'agrément de syndicats, conformément aux dispositions des lois en vigueur», a-t-il poursuivi. Le ministre a estimé que cette procédure s'inscrivait dans le cadre de la «consolidation de la scène syndicale nationale et la consécration du pluralisme syndical dans le pays qui compte 109 organisations syndicales, à savoir 67 syndicats de travailleurs et 42 syndicats d'employeurs (patronat)», ajoutant que «ce pluralisme syndical aura un impact positif sur le renforcement du dialogue social et l'ancrage d'un climat social serein et stable favorable à la poursuite des efforts de développements socio-économique».