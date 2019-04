Sûreté de la wilaya d’Alger : 2.867 suspects interpellés

Les services de la police judiciaire, relevant de la sûreté d'Alger, ont traité, en mars dernier, 2.053 affaires ayant permis l'arrestation de 2.867 suspects qui ont été présentés, par la suite, aux juridictions compétentes.

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, la sûreté d'Alger a fait état de l'arrestation de 824 individus impliqués dans 692 affaires et de la saisie de 96 kg de résine de cannabis, 9.847 comprimés psychotropes, 46.97 g de cocaïne, 0.03 g d'héroïne et 39 bouteilles de solution hallucinogène. Les mêmes services ont enregistré 388 affaires d'atteinte aux biens, plus de 600 affaires d'atteinte aux personnes, en sus de 21 affaires de délits, de crimes contre la famille et attentatoires aux mœurs. Pour ce qui est des délits contre la chose publique, les services de la sûreté d'Alger ont traité 185 affaires, outre 52 affaires relatives aux crimes économiques et financiers. Les mêmes services ont traité 185 affaires de port d'armes prohibées ayant permis l'arrestation de 191 personnes qui ont été déférées devant les juridictions compétentes. Les forces de police ont procédé à 219 opérations de contrôle d'activités commerciales, ayant abouti à l'exécution de 9 décisions de fermeture ordonnées par les autorités compétentes.

Pour ce qui est de la prévention routière, le nombre de contraventions enregistrées a atteint 5.068, relève la même source, faisant état du retrait de 1.399 permis de conduire.