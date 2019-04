Congrès arabe du travail : La présidente de la CGEA honorée

La présidente de la Confédération algérienne des entrepreneurs algériens a été honorée, hier au Caire, par le directeur général de l’Organisation arabe du travail, M. Faiz Ali Al Matiri, en marge de la 46e session du Congrès arabe du travail qu’abrite la capitale égyptienne. Mme Saïda Neghza a été ainsi distinguée, «pour son riche parcours, son soutien à la création d’entreprise et sa contribution au développement économique à l’échelle arabe et méditerranéenne». La session devait réunir plusieurs ministres et princes arabes, ainsi que des représentants des associations patronales et organisations syndicales. L’Algérie a été représentée à cette manifestation par une délégation du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, le SG du Cnes, ainsi qu’une délégation de la CGEA, conduite par sa présidente Mme Neghza. À l’ordre du jour de cette session, l’étude du rapport directeur général de l’Organisation arabe du travail, axé sur les relations de travail et les objectifs de développement durable, notamment le rôle des nouvelles technologies dans l’insertion professionnelle des personnes aux besoins spécifiques, ainsi que la validation de plusieurs accords et recommandations.

K. Aoudia