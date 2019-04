Oran, Tlemcen et Boumerdès : 4 auteurs présumés de crimes arrêtés

Quatre auteurs présumés de différents crimes et délits ont été interpellés ces derniers jours dans les wilayas d'Oran, Tlemcen et Boumerdès, a annoncé hier la Gendarmerie nationale.

A Oran, les gendarmes ont interpellé une personne âgée de 20 ans, lors d'une patrouille sur le chemin de wilaya (CW) 20, reliant Aïn-Turk à Bousfer, à bord d’un véhicule, en possession de 180 comprimés de psychotropes, a précisé la même source dans un communiqué.

A Tlemcen, les éléments de la Gendarmerie ont interpellé à hauteur d’un barrage dressé sur l’autoroute Est-Ouest, au lieudit Aïn-El-Hadjar, commune de Hennaya, un jeune de 34 ans, à bord d’un véhicule taxi, en possession de 130 grammes de kif traité.

Dans la wilaya de Boumerdès, la brigade de Gendarmerie nationale de Bordj-Menaïel a arrêté deux jeunes âgés de 21 et 23 ans et saisi leur moyen de transport ainsi que 70 kg de câbles en cuivre volés. La brigade de Gendarmerie nationale a été contactée par téléphone par un habitant du village Aïn Sekhona, de la localité, qui a avisé qu'il a appréhendé avec le concours des riverains à hauteur dudit village, 2 malfaiteurs à bord d’une camionnette, en flagrant de délit de vol de câbles électriques d’une ancienne ligne électrique alimentant ladite bourgade. Aussitôt alertés, les gendarmes se sont déplacés sur les lieux où ils ont arrêtés les deux mis en cause, a-t-on ajouté.