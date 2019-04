Tribunal d’El-Tarf : Six mois de prison ferme à l’encontre du neveu de Tahkout

Le tribunal correctionnel d’El Tarf a condamné hier, Mounir Tahkout (âgé de 32 ans), neveu de l'homme d'affaire Mehieddine Tahkout, à six mois de prison ferme assortie d’une amende de 50.000,00 DA pour "fausse déclaration de permis de conduire", a-t-on appris de sources judiciaires. Son accompagnateur, un émigré répondant aux initiales B.N. (52 ans), poursuivi, quant à lui, pour "infraction à la réglementation de change", a écopé d’une peine d’emprisonnement d’une année avec sursis, a ajouté la même source.

Il était en possession illégale de 6.000 euros. Mounir Tahkout, qui avait comparu mardi dernier pour détention illégale de 6.000 euros, s’était vu infliger une peine d’emprisonnement d’un an avec sursis, assortie d’une amende d’un million de dinars, ainsi que d’une interdiction de quitter le territoire de la wilaya d’El Tarf jusqu’au 14 de ce mois.

Les deux mis en cause avaient été arrêtés dans la soirée de dimanche dernier au niveau d’un barrage dressé sur la RN 44 reliant Annaba à El Kala, alors qu’ils s’apprêtaient à se rendre au poste frontalier d’Oum T’boul pour quitter le territoire national à destination de la Tunisie, a-t-on signalé.