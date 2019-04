Sétif : Saisie de 33 kg de Kif traité

Au cours du premier trimestre de l’année en cours, les services de la gendarmerie nationale relevant du groupement territorial de la wilaya de Sétif, qui continuent à livrer une guerre implacable contre le crime sous toutes ses formes et ne ménagent aucun effort pour veiller à la préservation de la tranquillité et de la santé du citoyen, ont frappé fort ont procédant à des saisies importantes de différents produits.

Parmi les plus importantes qui ont été réalisées dans ce domaine figure indéniablement cette saisie de près de 34 kg de kif traité (33.833 kg), opérée en l’espace d’un trimestre, et qui atteste des efforts qui sont déployés par les services de la gendarmerie à l’effet de lutter contre un phénomène aussi nocif et préserver ainsi la santé de tous ceux, des jeunes notamment, qui s’y adonnent. Le communiqué du groupement territorial de la gendarmerie de la wilaya de Sétif, qui a également saisi 23.633 comprimés psychotropes, indique, en outre, que les saisies opérées durant ce trimestre sont en hausse par rapport à la même période de l’année précédente et s’inscrivent ainsi de plain-pied dans la dynamique qui est déployée sur tous les fronts par ce corps de sécurité.

Autant de réalisations qui ont permis aux unités de la gendarmerie nationale durant cette même période de procéder à la saisie de 7.78 tonnes de tabac et de 155 349 sachets pleins de 30g de tabac à priser.

Une période à l’issue de laquelle, ces même unités, précise le communiqué, sont parvenues à saisir 4.000 bouteilles de boissons alcoolisées de différents types.

F . Zoghbi