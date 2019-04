Accidents de la route : 11 morts et 23 blessés en 48 heures

Onze personnes sont mortes et 23 autres ont été blessées dans 13 accidents de la circulation survenus durant ces 48 dernières heures à travers le territoire national, selon un bilan de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès avec 2 personnes décédées et une autre blessée suite au dérapage d’un véhicule léger ayant percuté un arbre, sur la RN 13, dans la commune de Teghalimet. Par ailleurs, deux personnes sont décédées intoxiquées par le monoxyde de carbone émanant d’un chauffage de leur domicile, à la cité 100 Logements de Ouled Hamla dans la wilaya d’Oum El Bouaghi, ajoute la Protection civile.

D’autre part, neuf autres personnes incommodées par les émanations de leurs appareils de chauffage ont été secourues par les éléments de la protection civile à Blida, Bouira et Constantine.