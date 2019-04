Naâma : Un narcotrafiquant arrêté et 28,5 kg de kif traité saisis

Un détachement de l’Armée nationale populaire, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale, a arrêté, le 12 avril à Naama (2e Région militaire), un narcotrafiquant et saisi 28,5 kg de kif traité et un véhicule.

Dans le même contexte, des garde-frontières ont appréhendé, à In Guezzam (6e RM), deux orpailleurs en possession de deux détecteurs de métaux, alors que des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté, dans la même zone, deux contrebandiers à bord de deux camions chargés de 38,25 tonnes de denrées alimentaires.

Par ailleurs, des détachements combinés de l’ANP ont arrêté 13 immigrants clandestins à In Guezzam et Souk Ahras.