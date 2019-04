Tamanrasset et In Guezzam : Arrestation de 11 orpailleurs

Des détachements de l’Armée nationale populaire ont arrêté, le 10 avril, à Tamanrasset et In Guezzam (6e Région militaire), onze orpailleurs et saisi divers matériels. Dans le même contexte, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont saisi, à Aïn Témouchent (2e RM, 54 kilogrammes de kif traité, alors que 1.870 comprimés psychotropes ont été saisis à In Guezzam (6e RM)". Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine, un détachement de l’ANP "a arrêté 6 immigrants clandestins de différentes nationalités, à In Amenas (4e RM)".

Quatre orpailleurs arrêtés à Bordj Badji Mokhtar et 30 quintaux de cuivre saisis à Ouargla

Un détachement de l'Armée nationale populaire a arrêté, le 11 avril , à Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), quatre orpailleurs et saisi 30 quintaux de cuivre à Ouargla (4e RM)", précise le communiqué. Dans le même cadre, un détachement de l'ANP, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale, "a appréhendé à Tlemcen (2e RM), deux narcotrafiquants et saisi 8,8 kilos de kif traité et un véhicule touristique, alors que quatre individus ont été arrêtés à Aïn Témouchent (2e RM), en possession de faux billets de banque en monnaie nationale s'élevant à plus de 51 millions de centimes et des équipements informatiques".

D’autres éléments de la Gendarmerie nationale "ont saisi, à El-Oued (4e RM), 147 caméras intelligentes avec leurs accessoires".

Par ailleurs, des détachements combinés de l'ANP "ont déjoué des tentatives de contrebande de 5.087 litres de carburants à Souk-Ahras, Tébessa et El-Taref (5e RM), tandis que dix immigrants clandestins ont été interceptés à Tlemcen.