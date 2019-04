Batna : Des jeunes de 30 wilayas au « Social media camp Algeria 2019 »

Des jeunes de 30 wilayas ont participé au "Social media camp Algeria 2019" ouvert jeudi dernier à la maison de l’Avocat.

La manifestation, de trois jours, présente aux jeunes universitaires, membres d’associations et journalistes participants les nouveautés des réseaux sociaux et les modes de leurs utilisations saines, a indiqué Youcef Lekehal, coordinateur du camp.

Des conférences et ateliers, animés par des experts, aborderont durant le camp différents thèmes inhérents, entre autres, au "lancement et gestion d’un projet numérique", à "la responsabilité et l’employabilité sur les réseaux sociaux" et "les échanges professionnels sur les réseaux sociaux", a souligné la même source.

La manifestation, dont la prochaine édition aura lieu dans une autre wilaya, a pour objectif l'amélioration de la maîtrise de la communication sur les réseaux et leur sécurité, a indiqué Lekehal, un jeune entrepreneur et animateur associatif.

En marge de la rencontre, une formation au camping a été organisée au complexe sportif culturel de la cité Kechida.