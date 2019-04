BÉCHAR : 30 couples de milieux défavorisés se marient

Trente couples de milieux défavorisés vont convoler en justes noces le 27 de ce mois, lors d’une cérémonie de mariage collectif organisée dans la pure tradition ancestrale de la région, à l’initiative de l’association locale Takafoul El Ijtimaii (entraide sociale), a-t-on appris jeudi dernier de son président à Bechar.

Cet événement social et festif, qui aura lieu sur l’esplanade de la mosquée de ‘‘Hai Salam’’, avec la contribution active de citoyens et autres donateurs, s’inscrit au titre des actions de l’association visant le renforcement du tissu familial, et l’aide aux couples concernés pour la fondation de leur propres familles, a précisé Abdelkader Abdelhai. Auparavant, 160 couples de la région ont convolé en justes noces, grâce à l’association et aux contributions de citoyens, a-t-il rappelé.