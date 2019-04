ALI GHEDIRI CANDIDAT

Le général à la retraite Ali Ghediri a annoncé son intention de se porter candidat à l’élection présidentielle du 4 juillet, a indiqué TSA reprenant son annoncé sur la chaîne Dzair News. «Bien sûr que je serai candidat et plus que ça, mon dossier est déjà au niveau du Conseil constitutionnel», a-t-il dit. Le général avait exprimé à plusieurs reprises son adhésion au principe d’une transition dans le cadre constitutionnel. Il a affirmé que «plus la révolution dure, plus il y aura de dangers, surtout sécuritaires». Pour lui, «il y a des forces de l’intérieur et de l’extérieur qui essaient d’infiltrer le mouvement populaire». «Si elle (la révolution) dure encore, il pourrait y avoir de la violence et nous allons gâcher l’image d’une révolution qui peut, jusqu’à aujourd’hui, être un exemple pour des États amis ou lointains», a-t-il ajouté. En plus du risque sécuritaire, Ali Ghediri a avancé des arguments économiques. «Nous ne vivons pas sur une île isolée au milieu de l’océan, nous vivons dans un environnement avec des États partenaires qui peuvent perdre confiance en un État où il y a des perturbations et ils pourraient finir par nous demander de payer en cash et refuser de nous accorder des prêts», a-t-il dit. «L’équilibre des forces a changé, il ne reste plus qu’une seule force qui n’est plus celle des administrations, des institutions ou des partis mais celle du peuple », a affirmé Ali Ghediri pour qui «le peuple qui a pu mobiliser 20 millions de manifestants, aucune force ne peut l’abattre et il peut imposer son existence et les règles du jeu, notamment en ce qui concerne les prochaines élections pour surveiller les urnes du début à la fin du processus».