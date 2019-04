Mascara : Près de 500 logements en voie de réception

Un quota de près de 500 logements de type public locatif (LPL) est en voie de réception à Mascara, a-t-on appris jeudi du directeur de l’Office de promotion et de gestion immobilières (OPGI) de la wilaya. Au total, 482 unités d’habitation «LPL» seront réceptionnées en juin prochain au chef-lieu de wilaya, a précisé Mohamed Saber dans une présentation sur l’évolution de l’opération, lors d’une visite de travail du wali, Hamid Baiche. Le site est implanté dans le nouveau pôle urbain, à proximité de l’Université «Mustapha Stambouli», a-t-il indiqué, signalant que les travaux de réalisation ont été achevés et que l’opération évolue actuellement au stade des aménagements extérieurs et des raccordements aux différents réseaux. Les prévisions de l’OPGI de Mascara tablent également sur la réception de 1.500 logements «LPL» avant la fin de l’année en cours et ce, à travers différents sites du chef-lieu de la wilaya. La même commune a bénéficié, ces dernières années, de programmes consistants comprenant notamment 5.650 «LPL» et 1.952 autres unités d’habitation dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire.