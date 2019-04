SAIDA : 19 familles quittent les habitations de fortune

Pas moins de 19 familles qui vivaient dans des habitations de fortune (locaux) dans la commune de Youb (Saïda) ont été relogées dans des logements neufs, a-t-on appris jeudi auprès de la wilaya. Cette opération de relogement, qui s’est déroulée mercredi, a touché quatre familles à haï «Mustapha Boumediène», neuf autres familles à haï «Sahraoui Abdelkader» et six à haï «Yahia», lesquelles ont bénéficié de logements décents à la cité des 300 logements dans la même commune, a-t-on indiqué. Pour la réussite de cette opération, les autorités locales de la daïra de Youb ont mobilisé l’ensemble des moyens nécessaires pour assurer le transport des bénéficiaires de logements et les locaux qui étaient jusque là occupés par ces familles ont été récupérés, a-t-on ajouté auprès de la wilaya, rappelant que la daïra de Youb dispose d’un programme d’habitat de 400 logements publics locatifs dont les travaux de réalisation ont été entièrement achevés.