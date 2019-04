Tamanrasset : Découverte d’une importante cache de munitions

Un détachement de l’Armée nationale populaire, en coordination avec les services des Douanes algériennes, a découvert, le 9 avril, lors d'une patrouille près de la bande frontalière à Tamanrasset (6e RM), une cache de munitions. Cette cache contenait 19 roquettes d'hélicoptères de type S8, 42 missiles antichars de différents calibres, 99 obus de mortiers calibre 82 mm, une roquette pour lance-roquettes de type RPG-7, 8 grenades FLG, ainsi que 72 fusées de différents calibres.



Quatre narcotrafiquants arrêtés à Bordj Badji Mokhtar



Un détachement de l’Armée nationale populaire et des éléments de la Gendarmerie nationale, en coordination avec les services des Douanes algériennes, ont arrêté, le 9 avril à Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), quatre narcotrafiquants et saisi 10 kg de kif traité, 57 unités de cannabis et 280 unités de boissons. Un autre détachement de l’ANP a arrêté, à Tamanrasset (6e RM), dix orpailleurs et saisi divers matériels, alors qu’un autre détachement a saisi une tonne de denrées alimentaires destinées à la contrebande, à In-Guezzam.