Tlemcen et Skikda : Deux éléments de soutien arrêtés et une casemate détruite

Un détachement de l’Armée nationale populaire a arrêté, le 08 avril 2019 à Tlemcen (2e Région militaire), deux éléments de soutien aux groupes terroristes, tandis qu’un autre détachement a détruit, à Skikda (5e RM), une casemate contenant quatre bombes artisanales, sept détonateurs et d’autres objets. Par ailleurs, des détachements de l’ANP "ont arrêté, lors d’opérations distinctes à Djanet (4e RM), Tamanrasset et In Guezzam (6e RM), 95 orpailleurs et saisi divers matériels.

D’autre part, des détachements de l’ANP, en collaboration avec les éléments de la Gendarmerie nationale "ont intercepté, à Rélizane (2e RM) et Ouargla (4e RM), douze narcotrafiquants et saisi 49 kilos de kif traité et 2.150 comprimés psychotropes, alors que trois contrebandiers en possession de 3.542 unités de différents types de tabac ont été appréhendés à Ghardaïa (4e RM).