Tlemcen et Tébessa : Arrestation de six narcotrafiquants

Un détachement de l’Armée nationale populaire et des éléments de la Gendarmerie nationale, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, ont arrêté, le 7 avril, lors de deux opérations distinctes menées à Tlemcen/2e RM et Tébessa/5e RM, six narcotrafiquants et saisi 4,09 kilos de kif traité et deux véhicules touristiques. Dans le même contexte, un détachement de l’ANP a arrêté, à Djanet/4e RM, quatre individus en possession de 11 sacs de mélange de pierres et d’or brut, tandis que 1.560 litres de carburant destinés à la contrebande ont été saisis à Tamanrasset/6e RM. Par ailleurs, des détachements de l’ANP ont arrêté 18 immigrants clandestins à Djanet et Naama.