Alger : Démolition du marché des ‘‘trois horloges’’

Le marché des ‘‘Trois horloges’’ dans la commune de Bab el-Oued, classé rouge par les services techniques et fermé depuis le début septembre 2018, a été démoli, hier, par les services de la wilaya d'Alger, a-t-on constaté sur place. L'application de la décision de démolition du marché des ‘‘Trois horloges’’ dans la commune de Bab el-Oued intervient suite à la tentative d'intrusion de quelques individus dans la structure menaçant ruine et fermée en septembre dernier, avec l'intention de le rouvrir. Le marché a été classé rouge par l'expertise technique, selon un habitant du quartier. L'APS avait tenté de contacter les responsables de la commune de Bab el Oued pour recueillir des informations sur la démolition de ce marché historique et obtenir davantage de détails sur la nature du projet que devrait abriter cette assiette foncière une fois récupérée, mais en vain. Situé au cœur du quartier populaire de Bab el-Oued, ce marché, dont la construction remonte à l'ère coloniale, constitue, depuis des années, un véritable point noir, suscitant moult désagréments tant pour les riverains que pour les automobilistes de passage, une situation exacerbée par les extensions informelles et anarchiques.