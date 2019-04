In-Amenas et Bordj Badji Mokhtar : Cinq orpailleurs arrêtés

Des détachements de l’Armée nationale populaire ont appréhendé, le 6 avril, lors de deux opérations distinctes menées à In-Amenas/4e RM et Bordj Badji Mokhtar/6e RM, cinq orpailleurs et ont saisi divers matériels et 1.000 litres de carburant.

Un autre détachement de l’ANP, en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale, "a arrêté à Ouargla/4e RM, deux narcotrafiquants et saisi deux véhicules et 47 kilos de kif traité, tandis que des Garde-frontières ont saisi 10.565 comprimés psychotropes à Tébessa/5e RM".

D’autre part, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont arrêté à Adrar/3e RM, trois contrebandiers et saisi un véhicule chargé de 338 kilos de câbles en cuivre et d’autres objets, alors que 11 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à In-Guezzam et Naâma".