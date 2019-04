Rougeole à Constantine : 3 patientes quittent l’hôpital

Les trois patientes atteintes de la rougeole, soignées au centre hospitalo-universitaire CHU-Benbadis de la ville de Constantine, ont quitté cet établissement de santé, après «une complète guérison», a-t-on appris auprès du responsable de l’information et de la communication du CHU, Azziz Kaâbouche. Ces patientes, âgés entre 20 et 30 ans, originaires des wilayas de Mila et de Jijel, étaient admises au Centre anticancéreux (CAC) pour une radiothérapie avant que les analyses effectuées sur place n’indiquent qu’elles étaient atteintes de la rougeole, rappelle-t-on. «Toutes les dispositions nécessaires ont été prises par les services d’hématologie du CHU, où ces malades ont été pris en charge», selon le même responsable, affirmant qu’«aucun nouveau cas n’a été enregistré». Le dispositif de veille sanitaire mis en place par les services de cette structure de santé «demeure en vigueur afin d’éviter l’apparition d’autres cas», a-t-il conclu.