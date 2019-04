DEMAIN ET MARDI : Suspension de l’alimentation en eau dans plusieurs communes d’Alger

La Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (SEAAL), procédera de demain à 8h au lendemain à 14h à des travaux de remplacement de deux tubulures de vidange de la conduite principale de transport d'eau. Ces travaux, localisés dans les communes de Kouba et Birkhadem, engendreront une suspension de l'alimentation en eau qui impactera les communes suivantes : Bouzaréah, Benaknoun (RN 11, les Asphodèles, Mustapha Khalef), Beni-Messous, Dely-Brahim (sauf la ZHUN Ain Allah), Cheraga, Bologhine (quartier Zghara), Rais Hamidou (quartier Sidi Lekbir), El Biar (quartiers Mondor et Gai Soleil). L'alimentation reprendra progressivement durant l'après-midi du mardi 9 avril et se stabilisera totalement durant la journée du mercredi 10 avril.

Le numéro de son Centre d'accueil téléphonique, 1594, reste accessible 7j/7 et h24, pour toute information.