Mascara : 46 personnes victimes d’intoxication alimentaire

Pas moins de 46 personnes ont été victimes d’intoxication alimentaire, vendredi dernier, dans la commune de Hachem, a-t-on appris auprès de la direction de l’hôpital de Tighenif. La polyclinique de la commune de Hachem a reçu, hier soir, des personnes souffrant de malaise et de vomissements,elle leur a prodiguées les soins nécessaires.

Cependant, ces mêmes personnes sont revenues plus tard à la clinique en compagnie d’autres, après que leur situation eut empiré, ce qui a nécessité leur évacuation vers l’hôpital de Tighenif pour une meilleure prise en charge. La direction de l’hôpital de Tighenif a affirmé que la totalité des victimes ont quitté l’hôpital à l'exception de cinq gardées en observation durant la nuit de vendredi à samedi et qui sont rentrées chez eux.

Les éléments de la sûreté de daïra de Hachem ont ouvert une enquête pour déterminer les causes de cette intoxication. On soupçonne d’ores et déjà que les victimes ont consommé des gâteaux provenant du même commerce dans la commune de Hachem.