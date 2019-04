Oran : Sept éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés

Un détachement de l’Armée nationale populaire a arrêté, le 3 avril, à Oran (2e Région militaire), trois éléments de soutien aux groupes terroristes, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale et de la Sûreté nationale ont arrêté, dans la même wilaya, quatre autres éléments de soutien, impliqués dans les activités de la cellule terroriste démantelée à Oran le 26 mars, et ont saisi quatre fusils de chasse, des munitions, ainsi que des armes blanches et d’autres objets. Par ailleurs, un détachement combiné de l’Armée nationale populaire «a appréhendé, à Tamanrasset (6e RM), 14 orpailleurs et saisi sept véhicules et divers matériels, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à Oran (2e RM), un narcotrafiquant en possession de 500 comprimés psychotropes.

Un terroriste se rend à Adrar

Un terroriste s'est rendu aux autorités militaires à Adrar, il s’agit du dénommé «Klaghlagh Moussa», dit «Abou Moussa», qui avait rallié les groupes terroristes en 2013. Il était en possession d’un fusil mitrailleur et de 188 balles.