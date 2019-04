Spectaculaires chutes de grêle

Plusieurs quartiers de la ville ont été inondés par de violentes averses, accompagnées de grêle, jeudi en début d’après-midi. Il était 13 h 30, quand les habitants de la commune du chef-lieu, déjà en alerte après le bulletin spécial qui annonçait une forte activité pluvio-orageuse dans une partie des wilayas de l’Est et du Sud-Est, ont été témoins d’un déferlement phénoménal de grêle (10 mm en à peine 20 minutes), lequel a provoqué une grande perturbation du trafic routier, particulièrement au niveau des cités Kouhil-Lakhdar (ex-Djenane Ez-Zitoune), Fadilha-Saâdane et Boussouf, et sur les hauteurs (Zouaghi-Slimane, Ziadia, Djebel El- Ouahche, etc.). Intervenus promptement, les éléments de la Protection civile, de même que les équipes la direction des travaux publics, munis d’engins, se sont attelés au pompage de l’eau, au curage des avaloirs et au déblaiement de la grêle. De leur côté, les services de la sûreté de wilaya ont dû recourir à un chasse-neige afin de procéder à l’ouverture de la trémie de Sidi Mabrouk, ainsi que des allées Benbaâtouche et de la cité des Cheminots, dans le même quartier. Il convient de signaler que la commune d’Ibn Ziad (ex – Rouffach) a également été touchée par les chutes de pluie et de grêle, et, selon les pompiers, aucune perte humaine ou matérielle n’est à déplorer. Le BMS étant toujours en cours, les services de la wilaya ont mis sur pied une cellule de veille multisectorielle. Issam B.