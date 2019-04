Le train Oran-Tlemcen via Sidi-Bel-Abbès a encore fait une autre victime, la troisième en l’espace d’un mois. Hier, dans l’après-midi, ce train a percuté mortellement un quinquagénaire qui n'a pas encore été identifié. Ce passage de quelques kilomètres traversant la ville est effectivement un véritable danger pour les riverains qui interpellent les pouvoirs publics et les gestionnaires de la SNTF. Il y a urgence. Des voix s’élèvent régulièrement pour attirer l’attention des autorités mais sans échos devant la complexité du dossier à traiter dans sa globalité, sachant que cette voie revêt un caractère stratégique pour relier deux grands pôles urbains et servir également d’escale pour la maintenance des voitures au niveau du centre d’entretien et de réparation de Sidi-Bel-Abbès. Il convient de signaler qu’une nouvelle gare est en cours de réalisation pour le passage de la future voie rapide Oued-Tlelat-Tlemcen via Sidi-Bel-Abbès et il faudrait songer à un transfert de l’actuelle ; une idée à explorer même si l’investissement reste conséquent et difficile à supporter. En attendant une solution, ce tracé est un véritable cauchemar pour la population locale.

A. Bellaha

SIDI-BEL-ABBES

Un quinquagénaire fauché par un train

