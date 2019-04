Ain Defla et Médéa : 4 éléments de soutien arrêtés et 6 bombes détruites

Un détachement de l'ANP a détruit à Aïn Defla et Médéa (1re Région militaire), six bombes artisanales, tandis que d'autres détachements ont arrêté, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, quatre éléments de soutien aux groupes terroristes à Oran, Mostaganem (2e RM) et Tébessa (5e RM). D’autres détachements de l'ANP «ont intercepté à Djanet, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam (6e RM), seize orpailleurs et saisi divers matériels alors qu'un autre détachement a appréhendé, à Béchar (3e RM), un narcotrafiquant en possession de quatre kilos de kif traité». Par ailleurs, dix immigrants clandestins ont été arrêtés à Djanet et In Guezzam», ajoute le communiqué. Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté hier à Khemis Miliana (1re Région militaire) quatre narcotrafiquants transportant 177,9 kilos de kif traité à bord d'une camionnette et d'un véhicule.