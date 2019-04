Oum El-Bouaghi : 14 blessés dans le dérapage d’un bus

14 personnes ont été blessées mardi soir suite au dérapage d'un bus dans la commune d'El Zorg. Le bus qui assurait la liaison Chrea (Tebessa)-Alger, a dérapé sur la RN 10 près du village de Henchir Merouali. L’accident a fait 14 blessés (12 hommes et 2 femmes) âgés entre 14 et 57 ans. Les victimes ont été évacuées à l'hôpital Salah-Zerdani de Ain El Beida par les éléments de l'unité secondaire de la protection civile d'Ain El Beida, soutenus par les unités secondaires de Meskiana Beriche et Fekrina.