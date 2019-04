Sétif : Saisie de 2 quintaux de viande blanche

Poursuivant sa lutte contre toute forme de commerce informel et veillant de ce fait sans cesse à la préservation de la santé du citoyen, les services de police relevant de la Sûreté de la wilaya de Sétif ont procédé à la saisie d’une importante quantité de viande blanche estimée à plus de 2 quintaux et qui était destinée à la vente au niveau du chef lieu de wilaya.

Cette quantité saisie niveau du chef lieu de la wilaya comme le stipule la cellule de communication et des relations générales au niveau de la sûreté de wilaya était transportée à bord d’un véhicule démuni de tout système de refroidissement, donc sans aucun respect des normes de santé et d’hygiène à même de préserver la qualité de ce produit et partant permettre sa consommation.

Une opération qui est à mettre à l’actif des éléments de la brigade d’assainissement relevant du service de wilaya de la sécurité publique de Sétif dont les éléments, suite à une patrouille de contrôle qu’ils effectuaient au niveau du chef lieu de cette wilaya, qui n’ont pas été sans réagir à l’allure suspecte d’un véhicule utilitaire et mettre la main après un contrôle d’usage sur cette quantité de viande blanche.

Un contrôle qui permettra en outre aux services de police que le propriétaire du véhicule en question qui n’était équipé d’aucun système de refroidissement, transportait cette quantité de poulet de chaire sans aucun document ,ni autre certificat attestant la provenance de ce produit, d’une quantité de 2,12 quintaux, saisi.

Le communiqué qui précise par ailleurs que cette quantité qui a été soumise à l’analyse d’un vétérinaire, s’est avérée impropre à la consommation et a été de ce fait incinérée par les services compétents.

Une procédure judiciaire a été lancée à l’encontre du contrevenant et transmise aux juridictions compétentes, pour transport de viande blanche avariée et non respect des conditions d’hygiène et de santé, portant ainsi atteinte aux dispositions de la loi relative à la protection du consommateur et de la répression des fraudes. F. Zoghbi