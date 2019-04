Deux terroristes : se rendent à Tamanrasset

Deux terroristes se sont rendus, le 31 mars, aux autorités militaires à Tamanrasset en 6e Région militaire. Il s'agit des dénommés : Beknaoui Bachir dit Abou Talha et de Tennan Boukhani dit Abou Djabel, qui avaient rallié les groupes terroristes en 2016. Ils étaient en possession de deux pistolets mitrailleurs et de quatre chargeurs.

Dans le même contexte, "des éléments de la Gendarmerie nationale et de la Sûreté nationale ont arrêté à Oran/ 2e RM, trois éléments de soutien aux groupes terroristes impliqués dans les activités de la cellule terroriste démantelée à Oran le 26 mars 2019. L'opération de recherche et d'investigation est toujours en cours", est-il ajouté.

Par ailleurs, et "lors d'une patrouille près des frontières à Adrar en 3e Région militaire, un détachement de l'ANP a découvert une cache contenant une mitrailleuse lourde de 12,7 mm, une mitrailleuse lourde de type PKT, un fusil mitrailleur, un pistolet mitrailleur Ikov, deux fusils semi-automatiques, un fusil à répétition et onze obus de mortiers, "ainsi que 1.318 balles de différents calibres, 100 kg de nitrate d'ammonium servant à la fabrication d’explosifs et d'autres objets.