Accidents de la route : 7 morts et 50 blessés dimanche dans 15 accidents

Sept personnes ont été tuées et 50 autres blessées dans 15 accidents de la circulation survenus durant la journée de dimanche, à travers 12 wilayas, a indiqué hier la Gendarmerie nationale dans un communiqué.

Le bilan le plus lourd a été enregistré sur la RN-01, reliant Djelfa à Médéa avec une personne décédée et 24 autres blessées dans un accident qui a engendré des dégâts matériels importants à 19 moyens de locomotion.

Suite aux chutes de pluies ayant rendu la chaussée glissante, le conducteur d’un autocar se dirigeant de Ouargla vers Alger, a perdu le contrôle de son véhicule et s’est renversé sur le bas côté.