Rencontre à Mila : Valoriser les prêches du cheikh El-Hamlaoui

Les participants à la rencontre tenue hier à Tadjenanet à l’occasion du 35e anniversaire de la mort du cheikh El-Hamlaoui Boudjellal (1896-1984) ont appelé à «valoriser les prêches prononcés par le cheikh». «Dans ses nombreuses causeries, le cheikh a abordé divers sujets et thèmes liés à l’histoire, la politique et la société ainsi que le rôle des figures majeurs, dont cheikh Benbadis et ses efforts réformistes qui méritent leur valorisation», a indiqué le Dr. Laamri Merzoug de l’université de Batna dans son intervention au cours de cette rencontre organisée par la direction locale des affaires religieuses à la maison de jeunes «Tayeb Abbas» de Tadjenanet, ville natale du cheikh El Hamlaoui.

Le même universitaire a regretté que «les élèves des cheikhs et savants aient peu consigné les causeries et prêches de leurs maîtres privant les générations de leurs pensées et réflexions dont El-Hamlaoui». Pour son élève Belkacem Boulifène, cadre de la direction des affaires religieuses, «cheikh El-Hamlaoui a consacré sa vie et son savoir à la lutte contre le colonialisme qui l’avait amené durant la Révolution libératrice à fuir vers le Maroc pour échapper à son arrestation avant de retourner au pays et reprendre son activisme». L’intervenant a mis l’accent sur la contribution du cheikh dans la fetwa et «les spécificités de ses avis religieux pertinents».