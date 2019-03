Protection de la femme contre toutes formes de violence : Au diapason des conventions internationales

L'Institut national de police criminelle de Saoula a lancé, hier, une session de formation sur «les mécanismes de protection de la femme et de la fille contre toutes formes de violence, à la lumière des conventions internationales et de la législation algérienne». Organisée par la Direction générale de la sûreté nationale, en collaboration avec le bureau de l'entité des Nations unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes (ONU Femmes), cette session de formation de trois jours a été inaugurée par le directeur de l'enseignement et des écoles de la DGSN, en présence de la représentante de l'Onu Femmes au Maghreb arabe, avec la participation de spécialistes algériens et étrangers. Cette formation vise à permettre aux cadres de la police participants, de renforcer leurs connaissances dans les volets juridiques et de s'enquérir des différents mécanismes internationaux de promotion des droits de l'homme et de lutte contre les différentes formes de discrimination entre les deux sexes, à la lumière des conventions internationales et de la législation algérienne.