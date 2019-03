Boumerdès : Destruction d’une casemate servant à la fabrication d’explosifs

Un détachement de l’Armée nationale populaire a détruit, le 30 mars à Boumerdès (1re Région militaire), une casemate contenant des substances chimiques et des outils servant à la fabrication d’explosifs et d’autres objets. A Oran et Tiaret (2e RM), deux éléments de soutien aux groupes terroristes impliqués dans les activités d'une cellule démantelée à Oran le 26 mars dernier, ont été arrêtés par des éléments de la Gendarmerie nationale et de la Sûreté nationale. Un fusil de confection artisanale et des munitions ont été également saisis lors de la même opération. D’autre part un détachement de l’ANP en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale a intercepté, à Aïn Defla (1re RM), quatre narcotrafiquants et saisi 178 kilos de kif traité et deux véhicules, alors qu’un autre détachement a appréhendé, à Ghardaïa (4e RM), deux narcotrafiquants en possession de 15 kilos de la même substance.

Par ailleurs, dix orpailleurs ont été arrêtés à Tamanrasset et In Guezzam (6e RM) par des détachements de l’ANP qui ont saisi également des outils de détonation, un véhicule tout-terrain et divers matériels, tandis que cinquante immigrants clandestins ont été interceptés à Tamanrasset.