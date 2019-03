Djelfa : Destruction d’une casemate

Un détachement de l'ANP a détruit, le 29 mars à Djelfa (1re Région militaire), une casemate contenant une bombe artisanale, des outils de détonation et d'autres objets.

Par ailleurs, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté, lors d'opérations distinctes menées à Tamanrasset, In Salah, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), trois contrebandiers et treize orpailleurs et ont saisi deux véhicules tout-terrain et divers matériels. Dans le même contexte, des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé à M'sila (1re Région militaire), Tlemcen et Naama (2e Région militaire), six narcotrafiquants et saisi 77,5 kilos de kif traité, 1.032 unités de boissons, un camion et deux véhicules. Aussi, des détachements combinés de l'ANP ont arrêté à Tamanrasset et In Guezzam (6e Région militaire) vingt immigrants clandestins.