Vols vers et à partir d’Istanbul Air Algérie : Décalage des horaires

Air Algérie porte à la connaissance de sa clientèle, qu’en raison du transfert des activités de l’aéroport Atatürk vers le nouvel aéroport international d’Istanbul à partir du 5 avril, plusieurs vols seront décalés, particulièrement ceux du 4, 5, et 6 avril 2019. Ainsi, les vols entre Istanbul et les aéroports d'Alger, de Constantine et d'Oran connaîtront un décalage d'horaire. Cette mesure touche l’ensemble des compagnies aériennes. Air Algérie met à disposition de sa clientèle de plus amples informations au niveau de ses points de vente et via son centre d'appel.